Il giornalista di Sky Luca Marchetti ha parlato a TMW Radio anche di quello che è il calciomercato della Fiorentina. Queste le sue parole sulle ultime operazioni della società viola: "Il primo colpo intanto è Nzola, giocatore che Italiano conosce benissimo e che ha grandi caratteristiche tecniche e fisiche. Beltran è un giocatore di grandissime prospettive, ha grandi margini e può essere anche convocato dalla nazionale italiana. Se lo agganci al discorso di Retegui arrivato al Genoa, di Scamacca tornato in Italia questo è un vantaggio per Mancini.

La Fiorentina ha rivoluzionato l’attacco, Cabral va al Benfica e probabilmente andrà via anche Jovic. Bisogna capire cosa succede con Amrabat, promesso sposo dello United ma non è ancora arrivata l’offerta giusta. Sono arrivati anche Infantino e Parisi, direi che Commisso sta costruendo una squadra sempre più competitiva, può puntare anche a salire un gradino e cercare la qualificazione in Europa League, è una Fiorentina ambiziosa sul campo e sul mercato. Vende e reinveste, se ci aggiungiamo l’investimento per il Viola Park è una delle società che si pone in maniera più moderna a quello che è il nuovo calcio".