Un Džeko insolitamente rabbioso si prende prima la ragione con Pioli e poi con... La Penna

Dopo la sconfitta contro il Milan in casa Fiorentina si era parlato molto anche del confronto a distanza avuto tra Edin Džeko e Stefano Pioli, con il bosniaco che aveva confermato anche pubblicamente la richiesta fatta al mister viola di giocare con più riferimenti offensivi, con la risposta negativa dell'allenatore viola. Nulla di clamoroso, soprattutto in un momento di difficoltà come quello che sta vivendo la Fiorentina.

Uno Dzeko nervoso

Ieri sera, però, inevitabilmente Pioli ha dato ragione al bosniaco, facendolo subentrare al posto di Fagioli sul 2-0 del Bologna e posizionandolo accanto a Kean e Gudmundsson. Quello visto in campo ieri sera è stato uno Džeko stranamente nervoso e rabbioso, che si è più volte allacciato con gli avversari. La situazione è quella che è, ma il giocatore ex Roma non è solito a nervosismo in campo di questo genere.

Prima la ragione con Pioli e poi… Con La Penna

Curioso anche il comportamento allo scadere del match, mentre La Penna indicava il corner in attesa di novità dal VAR dopo il tocco di mano di Bernardeschi sulla girata di Kean. Il bosniaco era convinto del rigore, tanto da prendere il pallone e portarlo per ben due volte verso il dischetto, senza curarsi dell'indicazione dell'arbitro di dare la sfera a Sabiri vicino alla lunetta del corner. Poi la revisione e la ragione di Dzeko avuta anche con l'arbitro. Rigore, gol e pareggio.