Malusci: "Quando arrivano i risultati le prestazioni vanno in secondo piano, adesso però serve un gioco a questa Fiorentina. Il Verona.."

Questo pomeriggio l'ex difensore della Fiorentina Alberto Malusci, durante un collegamento con Radio Bruno, ha avuto modo di commentare il momento della Fiorentina di Raffaele Palladino alla viglia della sfida contro il Verona. Questo un estratto:

“La cosa che mi aspetto principalmente dalla domani è quella di vedere un gioco, che quest’anno, in una stagione in cui sono arrivati molti risultati, è purtroppo mancato un gioco che desse identità alla squadra. Mi aspetto che la Fiorentina domani faccia la partita, e confermando che il mercato di gennaio ha portato a Firenze giocatori di grande qualità: mi aspetto che facciano il loro, per le qualità che hanno. Giochiamo contro una squadra molto complicata da affrontare, che nonostante il risultato finale, all’andata qualche problema ce lo creò eccome. La Fiorentina di quest’anno è piu risultatista che in passato, ma parliamoci chiaro: quando si arriva ad un certo punto del campionato si guardano i risultati, non se hai giocato bene o meno”.

“Il Verona non è semplice da affrontare: la partita dell'andata è stata vinta in contropiede”

Ha anche aggiunto: “Chiaramente però agli occhi di tutti noi tifosi ci piacerebbe vedere una squadra con un gioco fluido, attraverso il quale puoi arrivare a fare gol. Forse mancano un po di idee, quando si parla tattica collettiva tutti i giocatori devono dare il massimo per i propri compagni. Attraverso questo poi arrivi a finalizzare con più frequenza. La classifica dice che noi siamo tra sesto e settimo posto, e giochiamo contro una squadra che dovrà lottare fino alla fine per raggiungere l’obiettivo salvezza. All’andata hanno fatto una partita molto propositiva, e gran parte delle reti viola sono arrivate in ripartenza. Probabilmente anche domani sarà cosi, dove la Fiorentina dovrà farla sua in questo modo. Io però con Fagioli in regia mi aspetto tutt’altra squadra”.

“In questi mesi dovevamo accumulare punti, ma purtroppo non ci siamo riusciti. Forse..”

Ha poi parlato dell’ultimo periodo buio: “E’ chiaro che avendo la fortuna di non giocare le coppe, nell’ultimo periodo avremmo dovuto acquisire piu punti possibile. La Fiorentina però a livello fisico non è mai stata brillantissima, può darsi che sia stato tutto studiato in virtù dei prossimi mesi molto impegnativi: ci sta che sia stato deciso di mettere benzine nelle gambe per poi dare tutto fino infondo. Può essere che siano stati alzati i ritmi di allenamenti, anche all’inizio della stagione era stato fatto un ragionamento del genere”.

“La difesa adesso è ok, la palla passa a Palladino”

Ha poi concluso: “Le pedine in difesa sono quelle che sono, è la disposizione che il mister poi da in campo è quello che cambia le cose. Da quello che abbiamo visto Palladino preferirebbe giocare con il 4-2-3-1 con giocatori che posso essere impiegati nel ruolo in cui vengono messi, anche se originariamente non sono naturali. Mi piacerebbe mettere i giocatori maggiormente a suo agio, il 3-5-2 potrebbe essere un’ottima soluzione”.