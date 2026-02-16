Pistocchi: "La scena di Parisi è disgustosa. Serve la prova TV, altrimenti quelli che fanno i furbi vengono sempre premiati"

Il giornalista Maurizio Pistocchi ha parlato sui propri social della simulazione di Parisi in Como-Fiorentina, che in questa giornata di Serie A si è sovrapposto all'altro episodio, molto più chiacchierato, in Inter-Juventus con protagonisti Bastoni e Kalulu.

Le parole di Pistocchi

“Serve la prova TV, eccome se serve. Altrimenti quelli che fanno i furbi, e magari gli va anche bene, verranno sempre premiati. Esempio, Como-Fiorentina, Parisi, dopo un contatto con Addai, non cruento, non violento, sul torace sx, si butta a terra contorcendosi e coprendosi il viso con le mani”.

Commento duro su Parisi

“Una scena a dir poco disgustosa, ma per fortuna del povero Addai, che si guardava intorno allibito, l’arbitro Marchetti non ha abboccato. Ma siccome il Como non fa abbonati alla pay tv, e non fa ascolti in tv, tutto é passato in cavalleria. Come succede spesso, anche su altri campi”.