Si avvicina la chiusura del calciomercato estivo, così come il fischio d’inizio di Fiorentina-Rapid Vienna, playoff di ritorno di Conference League decisivo per l'accesso alla competizione. Tra i convocati, non risulta presente Gino Infantino a causa di un affaticamento al flessore.

Alla sua indisponibilità, allargando la lente d’ingrandimento all’intero centrocampo, vanno aggiunti un Castrovilli che ha alzato bandiera bianca con una nuova operazione al ginocchio e un Barak che sta ancora lottando per uscire da una situazione piuttosto complicata a livello fisico. Inoltre, tra i titolari inamovibili, l’età di Bonaventura e i problemi negli ultimi anni di Arthur non permettono di contare sulla massima disponibilità da parte dei due totem del reparto.

Mai come adesso, in queste ultime ore, la Fiorentina ha disperato bisogno di aiuto dal mercato. L’ingarbugliata situazione Amrabat limita fortemente le possibilità di movimento economico, ma a prescindere dal marocchino la Viola necessita di un'aggiunta adeguata per il gioco di Italiano e per la caratura del calciatore.

Un profilo come Vranckx ha le caratteristiche giuste, ma in generale occorre un profilo che possa schierarsi ovunque al centro del campo, aggiungendo mobilità e fisicità a un reparto ricco di qualità, ma povero di uomini e molto leggero. Ben venga anche lo spazio ai giovani, come Amatucci, ma difficile possa essere l'unica risposta soprattutto se la Fiorentina accederà alle tre competizioni durante la stagione.