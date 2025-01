Non sono giorni di mercato facili in casa Fiorentina. L'obiettivo principale del mercato viola è un giocatore offensivo per rinforzare la rosa di Palladino, ma i nomi da depennare dalla lista rischiano di essere più di quelli preventivati.

Nelle scorse ore è sfumato Luiz Henrique, vera prima scelta viola andata allo Zenit per una cifra monstre di oltre 35 milioni. E così i dirigenti viola si sono buttati a capofitto su Dennis Man del Parma. I ducali continuano a chiedere 15 milioni per il rumeno, mentre la Fiorentina è arrivata a 10 più bonus.

C'è ancora distanza e per portare a termine l'affare serve allentare la presa da entrambe le parti, cosa al momento complicata. E se l'affare dovesse arenarsi del tutto, la società viola vaglierà il piano C, che al momento è solo un'idea: Cyril Ngonge del Napoli. Il giocatore piaceva alla Fiorentina già dopo la sua parentesi all'Hellas Verona e ora all'ombra del Vesuvio sta trovando poco spazio. Lo scrive La Nazione.