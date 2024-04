Aquilani sulla panchina della Fiorentina? Intanto il Pisa individua l'eventuale successore

Tra i nomi in ballo per il dopo Italiano sulla panchina della Fiorentina c'è anche quello di Alberto Aquilani. Il suo sarebbe un ritorno dopo l'esperienza in Primavera, ma resta il fatto che attualmente il tecnico sia alla guida del Pisa in Serie B.

Intanto il Pisa individua il sostituto

Le voci su un suo ritorno in riva all'Arno, comunque, sono tutt'altro che infondate. Al punto che - come riporta TMW - il Pisa si starebbe già muovendo per individuare l'eventuale successore. L'identikit porterebbe a Pierpaolo Bisoli, che tra l'altro ha dichiarato di aver rifiutato offerte di altre squadre negli ultimi mesi. Un tecnico d'esperienza per puntare a un'annata meno altalenante, nel caso in cui Aquilani volesse fare il salto in Serie A sulla panchina della Fiorentina.