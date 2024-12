Sul Corriere Fiorentino a pagina 13 in taglio alto: “Gud, il ritorno del 10” e in sommario: “Talento e leadership, l’islandese rientra proprio nel momento viola più delicato. Domani sarà in panchina, ma il tridente con Kean e Beltran è più di un’idea”. In taglio bass: “Adli disponibile, De Gea in porta: in campo i titolari”.