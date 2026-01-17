Il popolo viola inizia a rendere omaggio a Commisso: compaiono i primi mazzi di fiori e alcune sciarpe fuori dal Viola Park - FOTO

Dopo la notizia della scomparsa del presidente della Fiorentina Rocco Commisso il club gigliato e tutti i suoi tifosi sono stati inondati di messaggi di vicinanza da tutto il mondo: persino il Real Madrid ha voluto esprimere il suo cordoglio per la scomparsa del numero uno viola.

L'affetto e la vicinanza del popolo viola si riversa all'esterno del Viola Park

Ci sono anche tanti tifosi viola che hanno voluto manifestare affetto al club, che si sono recati direttamente davanti alla scritta antistante all'entrata del Viola park per lasciare un pensiero, un mazzo di fiori o una sciarpa in ricordo del presidente appena scomparso.