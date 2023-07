"Ma quale favore? La Juve non ha fatto nulla! Doveva andare in Champions. E invece la Fiorentina finirà in Conference in modo imbarazzante"

C'è anche chi, a differenza di alcuni tifosi della Juventus, non ha digerito l'esclusione del club bianconero dall'Europa. Per Massimo Pavan la Juve non ha avuto alcun "favore" dall'Uefa a essere esentata dal "fastidio" della Conference League, visto che la Vecchia Signora secondo il giornalista-tifoso bianconero "non ha fatto nulla". E nel suo editoriale per TuttoJuve va all'attacco:

“La Juventus è fuori dalle coppe, il male minore direbbe qualcuno, ma quale può essere il male minore per una squadra che non ha fatto nulla? Oggi vediamo una Juventus fuori dall’Europa, ma Psg, City, Barcellona, squadre che hanno avuto problemi di fair play finanziario ben più gravi di quelli della Juventus, giocheranno la Champions. La Juventus da qualcuno è stata descritta come “graziata”, ma la realtà è che i bianconeri sono vittima del sistema in tutto e per tutti”.

Poi rincara la dose: “I bianconeri erano arrivati terzi e avevano tutto il diritto di giocare la Champions League. Nella massima competizione europea, invece, c'è andato il Milan, senza alcun titolo o diritto. I rossoneri come per calciopoli hanno goduto di impunità totale. In Conference ci è finita la Fiorentina, a completare un quadro abbastanza imbarazzante. La Juventus ha dovuto piegarsi alla Uefa per evitare conseguenze ben peggiori, ma la colpa di tutto è della FIGC che ha agito in modo unilaterale e senza equità”.

E infine: "La Sampdoria che oggi leggiamo sui giornali è stata assolta, perché? Un vero e proprio mistero, visto che l'incidenza delle operazioni sul bilancio era maggiore rispetto alla società torinese. Credo che Andrea Agnelli andrà fino in fondo e siamo curiosi di vedere se riuscirà ad ottenere giustizia e magari anche un maxi risarcimento".