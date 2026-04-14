Corriere dello Sport-Stadio: Ecco il colpo salvezza
Il successo della Fiorentina sulla Lazio è spalmato su tre pagine per quanto riguarda il Corriere dello Sport-Stadio.
Pagina 18 e 19
Apertura per: “Fiorentina colpo salvezza”. Sottotitolo: “Il gol di Gosens permette alla Viola di staccare le rivali”. Di spalla a pagina 18 c'è anche il commento: “Una questione di motivazioni”.
Pagina 20
Sul giocatore che ha deciso la gara: “Gosens mamma mia”. Il suo commento: “Abbiamo fatto un grande passo per la salvezza”. Infine altre dichiarazioni: “Vanoli felice: ”Non abbiamo ancora finito".
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