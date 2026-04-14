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Corriere dello Sport-Stadio: Ecco il colpo salvezza

Redazione /
Corriere dello Sport-Stadio

Il successo della Fiorentina sulla Lazio è spalmato su tre pagine per quanto riguarda il Corriere dello Sport-Stadio

Pagina 18 e 19

Apertura per: “Fiorentina colpo salvezza”. Sottotitolo: “Il gol di Gosens permette alla Viola di staccare le rivali”. Di spalla a pagina 18 c'è anche il commento: “Una questione di motivazioni”. 

Pagina 20

Sul giocatore che ha deciso la gara: “Gosens mamma mia”. Il suo commento: “Abbiamo fatto un grande passo  per la salvezza”. Infine altre dichiarazioni: “Vanoli felice: ”Non abbiamo ancora finito". 

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