Settore ospiti ridotto e diviso in due, nuovi tornelli e varchi: Cambia l'assetto del Franchi. Alla Costoli parcheggi per le auto dei residenti

Lo stadio Artemio Franchi cambia assetto per la prossima stagione e in maniera radicale.

Stando a quanto scritto stamani dal Corriere Fiorentino, si apprende che, almeno per le partite di Serie A, il settore ospiti sarà molto ridotto e addirittura diviso in due parti: una da 400 posti nella zona bassa del formaggino attuale e una da 100 posti in tribuna laterale.

Per arrivare a 500 persone massimo la Fiorentina deve chiedere la deroga alla Lega Serie A: il club sarebbe in procinto di inviare la documentazione richiesta.

E poi nuovi tornelli, nuovi prefiltraggi e varchi. In più si sarebbero create le condizioni per riservare al Mandela Forum e alla Costoli un parcheggio dedicato ai residenti di Campo di Marte, da utilizzare durante le partite come area di sosta alternativa.