Cambio in porta a Losanna? Dopo le ultime uscite da dimenticare, De Gea verso la panchina

Il momento della Fiorentina è drammatico: è caduta ogni certezza, soprattutto con le ultime tre sconfitte in campionato, una peggio dell'altra. Ha cominciato a dare segnali preoccupanti anche una colonna portante come David De Gea.

De Gea, se inizi pure tu a perdere certezze…

Il portiere è stato protagonista di prestazioni tutt'altro che rassicuranti. Soprattutto contro Sassuolo e Verona, in occasione della maggior parte delle reti subite, lo spagnolo ha responsabilità palesi e non vive affatto un momento sereno. Ciò potrebbe spingere mister Vanoli ad apportare cambiamenti in Conference.

Vanoli cambia in Svizzera

Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com, infatti, Tommaso Martinelli dovrebbe scendere in campo da titolare al posto di David De Gea in quel di Losanna. Nettamente favorito il classe 2006.