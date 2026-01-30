"Vedo malissimo la Fiorentina. Ad oggi è la squadra con più possibilità di retrocedere"

La situazione in casa Fiorentina è sportivamente drammatica. Il filotto positivo a inizio 2026 stava dando speranze ai tifosi per risalire una classifica fin dall'ultimo posto, invece le sconfitte contro Cagliari e Como hanno vistosamente e nettamente calato l'entusiasmo della piazza. E non solo.

“Vedo malissimo la Fiorentina”

La Fiorentina desta preoccupazioni anche all'esterno, tanto da non rassicurare in tema salvezza. Ne parla anche l'ex calciatore Simone Braglia, su Tuttomercatoweb.com: “Sabato torna il Napoli, che nelle difficoltà ha sempre tirato fuori la prestazione. La Fiorentina, invece, la vedo malissimo”.

“Ha le maggiori possibilità di retrocedere”

“La squadra non è abituata a lottare per certe posizioni di classifica. Vedo una Fiorentina che rischia tanto, è quella che ha maggiori possibilità di retrocessione ora”.