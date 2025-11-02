La probabile formazione del Lecce: solo panchina per un ex Fiorentina. Pochi dubbi per Di Francesco al Franchi

Di Francesco studia le mosse per arginare la Fiorentina, in quella che è una gara crocevia per i viola e per Stefano Pioli al Franchi. Il suo Lecce è poco sopra i viola in classifica, e servono punti per cominciare a costruire la corsa verso la salvezza.

Le scelte del Lecce

Per farlo al Franchi i giallorossi si schiereranno con un 4-2-3-1 con Falcone in porta, Veiga, Gaspar, Thiago Gabriel e Gallo in difesa. In mediana spazio alla coppia Ramadani e Berisha. Davanti Banda, Coulibaly e Tete Morente a supporto di Stulic. Panchina sia per l'ex viola Sottil che per il giovanissimo Camarda.

La probabile formazione

Lecce (4-2-3-1): Falcone, Veiga, Gaspar, Thiago Gabriel, Gallo, Ramadani, Berisha, Banda, Coulibaly, Tete Morente, Stulic.