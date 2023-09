Novellino: "Mi stupisco che non giochi Parisi, può fare la differenza. Le responsabilità di Italiano vanno divise con i giocatori"

L’allenatore Walter Novellino ha parlato a Radio Bruno della sconfitta della Fiorentina contro l’Inter e non solo: “Penso che sia giusto che Italiano si sia preso le responsabilità. Non è stata la Fiorentina che piace a me. È mancato qualcosa sotto l’aspetto caratteriale, mi aspettavo di più, nonostante l’Inter sia fortissima. C’erano i reparti molto aperti, larghi, hanno dato molte iniziative ai nerazzurri.

Le responsabilità vanno divise anche con i giocatori, perché le punte sinceramente non mi hanno impressionato, così come i centrocampisti. Al di là della prestazione è mancata la cattiveria agonistica e la voglia di fare risultato. Nzola a me piace molto. È chiaro che l’allenatore deve essere bravo a trovare gli spazio giusti, magari anche per tutti e due. Mi meraviglio che non giochi Parisi, è uno che può fare la differenza”.