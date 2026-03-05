È già pronta l'alternativa a Kean e anche quella a Parisi...

Un assente sicuro e uno probabile. In vista di Fiorentina-Parma questo è il primo scenario che si delinea almeno per quanto riguarda la formazione viola.

Assente sicuro…

L'assente sicuro sarà Parisi, squalificato dal giudice sportivo. E sulla sinistra salvo sorprese giocherà Gosens, probabilmente ancora con mascherina annessa, vista la frattura allo zigomo arrivata in Conference con lo Jagiellonia.

…E quello probabile

L'assente probabile, non certo, è Kean, il quale ieri ha lavorato a parte ed ha un dolore alla tibia che gli impedisce attualmente di forzare. Anche per lui però, c'è l'alternativa pronta e si chiama Piccoli, il quale potrebbe giocarne due di fila, visto che giovedì poi ci sarà il match di Conference contro il Rakow.