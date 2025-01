Il direttore sportivo della Fiorentina, Daniele Pradè, al termine della gara vinta contro la Lazio ha detto: “E' stata una partita durissima, giocata su ritmi altissimi, abbiamo fatto 30 minuti fantastici, poi ci sta di subire contro una squadra fortissima. Ma questa è la dimostrazione che ci siamo, ci siamo confrontati e parlati e siamo rimasti uniti, oggi lo abbiamo fatto vedere a tutti”.

E poi: “Sono veramente felice per il presidente, perché è stato il primo a gioire con noi. Anche lui aveva sofferto, una vittoria dedicata a lui e ai nostri tifosi, che avevano perso la fiducia dopo questo percorso negativo”.

Primi minuti ottimi dei viola: “L'approccio è stato fantastico, ma come ha detto il mister nello spogliatoio, quei primi trenta minuti dobbiamo farli per tutta la partita. Al momento in cui diventiamo così forti e cinici, siamo una squadra dura da affrontare. Il palo di Pedro? Ho visto solo che la palla ha fatto tutta la linea di porta…oggi da lassù qualcuno ci ha dato una mano. Se avessimo fatto il 3-0 la partita sarebbe stata diversa, Gudmundsson ha fatto un qualcosa di eccezionale quando ha preso il palo. Stasera però ce la godiamo".