Un'assenza, ma di peso, nella rifinitura della Fiorentina. Il clima sereno al Viola Park
Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
Rifinitura stamani per la Fiorentina in vista della partita che i viola giocheranno in Conference League contro il Rapid Vienna.
Un unico assente, ma di peso, all'allenamento dei viola, si tratta dell'esterno sinistro, Robin Gosens, che però ha fatto allenamento differenziato in un altro campo del Viola Park.
Nonostante il periodo non sia dei migliori c'era comunque un clima sereno al centro sportivo gigliato.
Presenti in campo anche i giovani, aggregati dalla Primavera, Kouadio, Kospo e Leonardelli.
