Fabio Grosso sta cercando di riportare il Sassuolo, squadra della quale è attualmente allenatore in Serie A (la formazione neroverde è seconda in classifica in Serie B).

Ma in passato è stato anche allenatore del centravanti della Fiorentina, Moise Kean, quando i due erano nelle giovanili della Juventus: “Ai giovani come lui - ha detto Grosso a Cronache di Spogliatoio - dico sempre che le qualità da sole non bastano per fare certi percorsi. Lo vedo maturato e pronto nel fare quello che sta facendo alla Fiorentina. Lo vedo centrato sulle cose che vuole ottenere”.

Con le sue reti, Kean sta trascinando la squadra viola; ne ha segnate otto in campionato e tre in Conference League da agosto ad oggi.