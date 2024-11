L'ex attaccante della Fiorentina Ciccio Graziani ha parlato così a Radio Bruno Toscana: “A gennaio la priorità non è l'attacco perché ci sono già Kean, che è il nostro Lukaku, Gudmundsson, Beltran e Kouame. Piuttosto cercherei di dare via Biraghi in modo che possa concludere la carriera altrove, visto che qui ormai non ha più spazio”.

“Ci sono troppi giocatori che non trovano spazio”

Poi ha aggiunto: “Se proprio dovessimo prendere un attaccante il profilo ideale sarebbe Djuric. Il mercato di gennaio comunque è difficile, per cui mi concentrerei sul rinforzare centrocampo e difesa. Commisso dovrebbe pensare a un mercato in prospettiva più che per l'immediato, anche perché ci sono già tanti giocatori che non trovano spazio come Parisi e Kayode e il rischio è che diventino scontenti".