La probabile formazione della Fiorentina: grandi punti interrogativi in attacco. Tutto dipende da Gudmundsson, altrimenti spazio ai giovanissimi

Stasera la Fiorentina di Palladino tornerà in campo contro il Bologna di Italiano, fresco di vittoria della Coppa Italia, per la penultima partita di campionato. Poche sorprese per la probabile formazione, tranne un attacco tutto da valutare. Non ci saranno Beltran e Zaniolo squalificati. Difficile anche la presenza di Kean, mentre potrebbe rientrare Gudmundsson. Se mancherà anche l'islandese, spazio ai giovani come Caprini e Rubino. Colpani parte in pole per una maglia da titolare, meno quotato Ndour adattato a supporto dell'attaccante.

Nessuna novità negli altri ruoli, con Richardson che affiancherà Fagioli e Mandragora a centrocampo. Dodô e Gosens esterni. Tutto invariato in difesa.

La probabile formazione della Fiorentina (3-5-2): De Gea; Pongracic, Pablo Mari, Ranieri; Dodo, Richardson, Mandragora, Fagioli, Gosens; Colpani, Gudmundsson (Caprini).