Vanessa Leonardi, inviata per Sky Sport al Viola Park, ha parlato in diretta di alcuni aspetti interessanti della conferenza stampa odierna di Raffaele Palladino. L'allenatore della Fiorentina si prepara alla sua prima partita da allenatore in Europa, sentite cosa ha detto:

“Palladino adotterà qualche cambiamento rispetto a Italiano”

“I primi 15 minuti dell'allenamento odierno (che inizierà fra pochi minuti nel momento in cui stiamo scrivendo, ndr) saranno aperti alla stampa, dopo il mister chiuderà le porte. Vincenzo Italiano gestiva a suo modo la rosa quando aveva tre partite a settimana, Palladino invece farà qualche cambiamento".

La prima da allenatore, ma non in assoluto…

“Da allenatore sarà la sua prima esperienza in Europa, mentre da giocatore l'aveva già assaporata con il Genoa di Gasperini, quando giocava in Europa League. Per Palladino la parola chiave della conferenza è stata ‘gruppo’, l'ha ripetuta tante volte oggi e per lui significa tanto”.