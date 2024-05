Sulla Fiorentina e sul suo attuale tecnico Vincenzo Italiano, è intervenuto l'ex calciatore viola Massimo Orlando. Ecco le sue parole a Tuttomercatoweb.com: “Circola voce che sia davvero tutto finito, anche in caso di vittoria della Conference con cui avrebbe un'opzione per un altro anno. Nessuno ha fatto tre finali in due anni e la Fiorentina non aveva un'anima prima di lui. Oggi si gioca comunque qualcosa in Europa, si è visto un grande salto con lui in panchina. Voto? 8”.

“Il Napoli ha paura di arrivare nono”

Sulla partita di stasera: “Mi aspetto un Napoli demotivato. Se Conte è un nome forte per il futuro, credo che lui preferirebbe ripartire senza coppe di mezzo, dedicandosi interamente al campionato. Questo porta il Napoli ad aver paura ad arrivare anche nono, la Fiorentina è favorita. Futuro di Italiano? Forse al Bologna. Per la Viola ci sono Palladino e Aquilani”.