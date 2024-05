Plastino: "Per la panchina del Napoli faccio il tifo per Italiano. Ma molto dipenderà dalla finale di Conference League"

Su Radio Marte il giornalista Michele Plastino ha parlato così dell'allenatore della Fiorentina Vincenzo Italiano: “Faccio il tifo per lui per la panchina del Napoli perché è uno che sa far giocare bene la squadra, adattandosi e recuperando nei momenti di difficoltà. Non so però quanto la Fiorentina possa lasciarlo libero, secondo me dipenderà molto dalla finale di Conference”.

“Allegri ha perso la testa, ingiustificabile”

Poi ha aggiunto: “A me, comunque, Italiano piace molto. Nel Napoli ci sarebbero da cambiare dieci giocatori ad oggi, ma secondo me dipende dall'allenatore che arriverà. Allegri? L'altro ieri ha perso la testa e non mi è piaciuto, anche se evidentemente la tensione accumulata era molta. Ma l'atteggiamento con il direttore di Tuttosport è ingiustificabile".