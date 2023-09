Nell'edizione locale di Repubblica, spazio viola in prima pagina: "Fiorentina con l'Udinese per non fermarsi, è Bonaventura l'arma in più di Italiano". A pagina 10 in taglio alto: "Viola, missione Udinese. Bonaventura al potere l’uomo in più di Italiano". A pagina 11: "Sottil contro Sottil padre e figlio avversari e in cerca di rilancio".