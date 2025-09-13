Conte: "Oggi bene anche chi giocava per la prima volta. Pressione sulla Fiorentina? Comporta rischi ma mettiamo in crisi l'avversario"

A Dazn il commento anche del tecnico del Napoli, Antonio Conte:

"Siamo all'inizio, abbiamo introdotto tanti calciatori perché avevamo la necessità di riempire la rosa. E' inevitabile che la base dell'anno scorso deve continuare ad avere quella mentalità e chi è arrivato si sta adattando, cercando di mettere il proprio. Le prestazioni di chi giocava oggi per la prima volta sono state buone.

La pressione sulla Fiorentina? Anche l'anno scorso la facevamo, magari sembrava meno evidente, andando avanti con lo stesso gruppo l'idea si mantiene. Pressando così alto hai dei rischi ma poi metti anche in crisi l'avversario".