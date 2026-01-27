Bove: "Non torno a giocare a calcio per capriccio o perché mi manca. Ho valutato attentamente esami e controlli. Il pacemaker..."

Al TG1 ha parlato Edoardo Bove, ex Fiorentina e neo giocatore del Watford in Inghilterra, che tornerà in campo dopo il malore accusato un anno fa in Fiorentina-Inter.

Le parole di Edoardo

“Sono una persona razionale, ho valutato attentamente tutti i controlli che mi hanno fatto, tutta la mia situazione e quello che ho vissuto. Non è un capriccio che torno a giocare a calcio solo perché mi manca. Watford non è una scelta per tornare a giocare, ma per farlo nel miglior modo possibile. Certo, allo stesso modo va monitorata la mia situazione".

Sull'episodio al Franchi

"Quello che è successo un anno fa è una cosa molto importante, ma appartiene al passato. Il pacemaker è una cosa meccanica, non era parte del mio corpo e ho imparato a conviverci”.