Sul proprio canale You Tube, il telecronista e giornalista Fabio Caressa ha espresso il suo parere anche su Moise Kean e su Raffaele Palladino. queste le sue parole:

“Kean fino a questa stagione non era questo, non era decisivo. Era considerato un talento sprecato. Ci ha messo del suo, ha capito che era l'ultima fermata, ma ha trovato anche Palladino che lo ha valorizzato tantissimo. Mi parlavano di lui come un fenomeno ancora quando stava facendo il corso da allenatore. Non è un allenatore che si fissa sulle cose. Lo ha fatto vedere: alla Fiorentina ha cambiato e l'ha resa più prolifica dello scorso anno. Stiamo parlando di allenatori bravi quando non fanno proclami, lavorano e si adattano. L'adattabilità è una componente fondamentale dell'allenatore moderno”.

