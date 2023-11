A Sky il tecnico della Fiorentina, Vincenzo Italiano ha commentato così la vittoria sul Genk: "Grandissimo secondo tempo perché all’intervallo abbiamo detto che stavamo lasciando qualche situazione di troppo a loro, molli a metà campo e sui contrasti. Abbiamo concesso qualche ripartenza ma siamo stati bravi a rimetterla a posto, poi un grande secondo tempo dove non abbiamo concesso nulla e abbiamo alzato i ritmi. Il secondo gol è arrivato finalmente da una giocata corale, di qualità, sono contento perché abbiamo passato il turno e ora dovremo andarci a giocare il primo posto. Ingresso di Beltran? Ho sempre detto ai ragazzi che o si gioca o si subentra, qui nessuno è abbandonato. Quando si va in campo bisogna dare il massimo, ho fatto l’esempio di Immobile, è entrato da capitano e ha fatto 2 gol. Oggi sono entrati tutti bene e sono contento perché ho visto un bel secondo tempo.

Parisi a destra? Oggi mettere insieme Mina e Kayode con pochi minuti sulle gambe non me la sono sentita. Ho preferito Yerry per giocarci poi Kayode a partita in corso, la strategia ci ha dato ragione. E’ normale che con un piede opposto si possa fare fatica però va ringraziato Parisi perché è in un periodo in cui si sta adattando. Era una strategia che avevamo preparato dall’inizio e ha dato grandi risultati. Sul gol Parisi era in inferiorità, non doveva uscire sulla palla, in più Mina doveva avvicinarsi e scivolare verso il centro. Purtroppo ogni volta che si fa un mezzo errore si subisce sempre gol.

Dove migliorare? Su situazioni tipo il gol che abbiamo preso, perché ci capita spesso. Arrivare a sporcare più palloni davanti e poi riuscire a sbloccare i nostri attaccanti perché le partite si indirizzano essendo cinici e facendo gol".