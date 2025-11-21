Vanoli usa il bastone e la carota per risollevare il gruppo. Se la squadra avesse la grinta del tecnico...

Se la Fiorentina, in queste due settimane di fitto lavoro, ha preso il carattere arrembante del suo nuovo tecnico, i tifosi viola potranno dormire sogni tranquilli scrive il Corriere dello Sport.

La grinta di Vanoli

Paolo Vanoli si è presentato a Firenze carico e determinato. Il primo compito è stato quello di far capire ai ragazzi i rischi della situazione che si è creata. “La mia preoccupazione era questa, far capire oggi dove siamo. In questi giorni ho visto un gruppo consapevole, che vuole risollevarsi”. Vanoli si è calato subito nel contesto viola, capendo immediatamente che l'obiettivo principale, arrivati a questo punto della stagione, non può non essere la salvezza.

Bastone e carota

Bastone (in campo) e carota (difendendoli in conferenza stampa); è la tecnica messa in atto da Vanoli per dare nuova energia ad una squadra che prima del suo arrivo sembrava sull'orlo di una crisi di nervi. Un gruppo, quello viola, che deve innanzitutto ritrovare compattezza e l'umiltà dei vincenti che “è sapere oggi dove sei e dove i piccoli passi ti possono portare”, come detto dal tecnico in conferenza stampa.

