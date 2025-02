Amoruso: "Palladino in confusione, Beltran è diventato un jolly ridicolo. Non è un allenatore da Fiorentina"

Ospite di TMW Radio, l'ex calciatore viola Lorenzo Amoruso, di ruolo difensore, ha commentato la crisi della Fiorentina, caduta anche a Verona dopo averne già perse due di fila, fra cui il grave KO con il Como.

“La squadra crolla nei secondi tempi”

“Fatta eccezione per la partita a Firenze con l'Inter, dove Palladino aveva a disposizione soltanto certi giocatori, sono mesi che nei secondi tempi la Fiorentina crolla. Non è stata ancora rilevata questa problematica, ma se fosse stato fatto sarebbe ancora peggio. In conferenza stampa Palladino ha detto che anche prima giocava così: non è vero. Si trova in una confusione esagerata l'allenatore. Vedo forzature esagerate, Beltran è diventato un jolly ridicolo, lo mette in posizioni dove non lo capisco proprio”.

“La volontà della società c'era stata”

"Nel mercato hanno venduto Ikonè e Sottil, due esterni, e pensavo che Palladino volesse cambiare schema di gioco. Invece schiera Beltran a sinistra e Folorunsho a destra, che non hanno quelle caratteristiche. Vorrei capire come ha pensato la squadra. Non dubito della sua buona volontà, ma non è un allenatore che può tenere un giocattolo così importante come la Fiorentina. La volontà della società di accontentarlo sul mercato c'era stata".