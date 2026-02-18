Il presidente della Commissione Cultura e Sport del Comune di Firenze Marco Burgassi replica alle dichiarazioni del consigliere di Lista Civica Eike Schmidt Massimo Sabatini: “Come ha sottolineato la sindaca Funaro, la posa della prima trave che andrà a formare la struttura della nuova gradinata di Curva Fiesole allo stadio Artemio Franchi è stato un momento cruciale. Le parole del consigliere della Lista Civica Eike Schmidt Sabatini sono quantomeno curiose. Nessuna spettacolarizzazione, quanto piuttosto la volontà di mostrare l’incedere dei lavori, che stanno procedendo esattamente come da cronoprogramma, elemento ribadito anche nell’ultimo consiglio comunale”.

“Sabatini dovrebbe fare pace con sé stesso”

“Il consigliere Sabatini è sempre a chiedere informazioni e ora gli dà fastidio la trasparenza dell’amministrazione: come ha potuto ancora una volta verificare, le comunicazioni non mancano, il nostro obiettivo è quello di informare i cittadini ed evidentemente non viene fatto nulla di nascosto. Viste le sue reazioni, forse, dovrebbe fare pace con sé stesso”.

“I lavori procedono secondo cronoprogramma”

“Fa comunque piacere che finalmente il consigliere Sabatini stesso sottolinei come in lavori procedano secondo il nuovo cronoprogramma. Il prossimo 13 marzo, quando saremo allo stadio insieme alla Commissione infrastrutture per un nuovo sopralluogo, ci sarà una nuova opportunità per approfondire i lavori di questa fase del cantiere e mostrare lo stato di avanzamento dei lavori”.