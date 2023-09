L'operazione Theate si complica per la Fiorentina: il Rennes vuole trattenere il difensore belga

La Fiorentina ancora a caccia di un difensore centrale? È ciò che emerge da quanto riporta il giornalista Gianluca Di Marzio, che ha appena twittato riguardo alla situazione di Arthur Theate, difensore belga classe 2000 ex Bologna, oggi al Rennes. I francese non sarebbero inclini a cedere il giocatore nell'ultimo giorno di mercato, e il tempo stringe.

‘La Fiorentina ha fatto un tentativo per Theate, ma al momento il Rennes non apre alla cessione’. Vedremo se potrà esserci un'apertura a breve, soprattutto qualora dovesse esserci una presa di posizione del giocatore fiammingo. Al momento però la pista resta bloccata e in salita per la Fiorentina.