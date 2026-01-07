Archiviata la vittoria contro la Cremonese, la Fiorentina pensa subito all'infrasettimanale contro la Lazio: previste poche modifiche all'undici già visto domenica, con Vanoli che cercherà di dare continuità all'ultima squadra vincente.

Le scelte di Vanoli

Senza dubbio, il modulo sarà quello già visto negli ultimi tempi: gli interpreti certi del posto, a salire dalla porta, sono senz'altro De Gea, così come Dodo, Comuzzo e Pongracic; da capire invece chi ci sarà sull'out di sinistra, con un Gosens recuperato che scalpita per un posto da titolare, da togliere a Ranieri. Anche a centrocampo dovrebbero arrivare conferme per Mandragora e Fagioli, che ha ben figurato contro la Cremonese: si dovrebbe rivedere anche Ndour, che potrebbe però lasciare il passo a Sohm, out nell'ultima uscita per sintomi influenzali. A sinistra torna Parisi (più difficile un 4231 con Solomon già titolare). Davanti, oltre all'intoccabile Gudmundsson, dovrebbe riprendere il posto da titolare Kean, autore del gol-vittoria alla scorsa giornata.

La probabile formazione

FIORENTINA (4-4-2): De Gea, Dodo, Comuzzo, Pongracic, Gosens, Ndour, Fagioli, Mandragora, Parisi, Gudmundsson, Kean.