Diritti TV, l'Assemblea di Lega si chiude con un nulla di fatto. Lunedì prossimo nuovo incontro con le società

Era facilmente pronosticabile, ma adesso ne abbiamo la certezza. Si è conclusa con un nulla di fatto l'Assemblea di Lega Serie A, dove il tema principale era l'assegnazione dei diritti tv per i prossimi anni.

Una spaccatura tra chi vorrebbe continuare con il sodalizio Sky-DAZN e chi invece, come la Fiorentina, vorrebbe cambiare istituendo magari un canale ufficiale della Lega. Le società hanno dunque deciso di fissare un altro incontro per lunedì prossimo, prendendosi una settimana di tempo per valutare i possibili scenari.