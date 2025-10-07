Il primo ad arrivare al raduno, la celebrazione di Dzeko: "Insostituibile". E ci scappa anche un pranzo con un ex viola. FOTO

Il primo ad arrivare al raduno della nazionale bosniaca? Non c'è neanche da chiederlo. E' stato proprio lui, il leader in campo e fuori di questa squadra: l'attaccante della Fiorentina, Edin Dzeko.

Un gol ogni due partite, “insostituibile”

I media del suo paese continuano a celebrarlo nonostante sia ormai arrivato alla soglia dei 40 anni definendolo “insostituibile”. Anche perché stiamo parlando di un giocatore che, con la maglia della Bosnia, ha messo a segno 71 reti in 143 partite e si candida ad essere punto di riferimento per la propria squadra nella partita contro Cipro.

A pranzo con Ljajic

Ma Dzeko ha avuto anche la possibilità in queste ore di pranzare a Sarajevo in compagnia, tra gli altri, di un ex Fiorentina come Adem Ljajic.