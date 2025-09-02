Cioffi: "La Fiorentina lotterà con il Milan per il quarto posto, ma ai viola serve che si incastri qualcosa là davanti per essere protagonista"
L'ex allenatore fiorentino dell'Udinese e del Verona Gabriele Cioffi ha parlato a Radio Sportiva delle sue prospettive per questa stagione di Serie A.
Il pronostico di Cioffi
“Per me la lotta scudetto sarà tra Napoli e Juventus. Vedo l'Inter a ruota. Per il quarto posto, invece, vedo una lotta tra Milan e Fiorentina”.
E sulla lotta Champions
"Ai viola serve che si incastrarsi qualcosa là davanti per diventare una sorpresa nella corsa Champions".
