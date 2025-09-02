L'ex allenatore fiorentino dell'Udinese e del Verona Gabriele Cioffi ha parlato a Radio Sportiva delle sue prospettive per questa stagione di Serie A.

Il pronostico di Cioffi

“Per me la lotta scudetto sarà tra Napoli e Juventus. Vedo l'Inter a ruota. Per il quarto posto, invece, vedo una lotta tra Milan e Fiorentina”.

E sulla lotta Champions

"Ai viola serve che si incastrarsi qualcosa là davanti per diventare una sorpresa nella corsa Champions".