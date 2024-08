L'ex calciatore, tra le altre, della Fiorentina Francesco ‘Ciccio’ Graziani ha commentato il pareggio della squadra viola a Parma. Ecco le sue parole a Radio Sportiva: “Nel complesso ieri la squadra è stata sotto alle aspettative, però si è trovata di fronte un Parma veramente buono. Ha giocato un primo tempo di altissimo livello e l'errore di Cyprien è clamoroso; lì si sono viste le grandi difficoltà della fase difensiva viola”.

“Si salvano tre o quattro giocatori”

Sulle difficoltà della squadra: “Non sono arrivati grandi segnali positivi. Palladino ha fatto giocare Comuzzo e comunque Quarta e Pongracic hanno fatto peggio. Non bene anche Colpani e Amrabat, troppi errori da parte sua. Ho visto persino un Kouame piuttosto appisolato. Insomma, ieri della Fiorentina si salvano tre o quattro giocatori”.

“Serve ancora mercato”

E aggiunge: “La Fiorentina non sta ancora bene e deve migliorare in tante cose. Serve ancora mercato. Adesso vedremo come si chiuderà il mercato, ma voglio vederla meglio. Palladino? A primo impatto l'assetto tattico non mi ha appassionato”.