Italiano alla ricerca della prima vittoria del 2024. Contro l'Inter si torna alla difesa a tre?

Ritornerà oggi pomeriggio la Fiorentina ad allenarsi in vista della sfida di domenica contro l'Inter dopo l'allenamento congiunto con il Grosseto svolto mercoledì al Viola Park.

Un giorno di riposo per ricaricare le batterie in vista del ritorno in campo in Serie A dopo la brutta prestazione in Supercoppa Italiana, vinta proprio dai nerazzurri. E se per Italiano le notizie buone non arrivano dal mercato, almeno c'è l'infermeria che si è svuotata e ha permesso il recupero completo di Sottil (pronto per una maglia da titolare) e Nico Gonzalez (tornerà tra i convocati, ma partirà dalla panchina).

E se l'emergenza rientra, il dubbio sul modulo per Italiano rimane, con l'allenatore viola che adesso deve cercare a tutti i costi la prima vittoria dell'anno solare. C’è la tentazione di usare una difesa a tre che, come scrive La Nazione, che in questo momento sembra poter regalare maggior solidità alla squadra. Anche se dopo la sconfitta in Supercoppa Italiano fu piuttosto chiaro: quel sistema di gioco sarà utilizzato soltanto in caso di necessità.