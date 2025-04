Corsi e ricorsi storici, a vent'anni dall'ultima giornata di Serie A rinviata per la morte di un Papa. Allora ci fu Fiorentina-Juventus

A 20 anni di distanza dall'ultima volta, la Serie A torna a fermarsi per lutto nazionale causa decesso del Santo Padre. Come già ampiamente discusso nella giornata di ieri, le partite saranno recuperate tutte domani sera, alle 18.30, Fiorentina compresa (Lotito permettendo).

L'ultima volta che successe fu per la morte dell'allora Papa Giovanni Paolo II, avvenuta la sera del 2 aprile 2005 quando, all'indomani, avrebbe avuto il via la 30° giornata del campionato di Serie A 2004-05. In programma, per i viola, un match delicato contro la Juventus: non tanto per la posizione in classifica, perché la Juve avrebbe stravinto il campionato (poi revocato per via di Calciopoli) mentre la Fiorentina, che stava vivendo una stagione complicatissima, si sarebbe salvata solo all'ultima giornata. Piuttosto, a risaltare era il blasone della classica sfida che ogni anno incendia il Franchi e l'Allianz Stadium. La partita, giocata a Firenze e arbitrata dallo storico Pierluigi Collina, finì 3-3: in rete per i viola andarono Pazzini, Chiellini e Dainelli.

Appuntamento a domani sera, all'Unipol Domus, nella speranza di un risultato pieno che faccia sorridere i tifosi viola, sia quelli presenti, sia quelli che sono dovuti tornare indietro.