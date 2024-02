Ngonge salva ancora una volta Mazzarri allo scadere, il Genoa sfiora soltanto il colpaccio: Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Appena terminata Napoli-Genoa, gara che riguardava direttamente anche la Fiorentina coinvolta nella corsa europea. Purtroppo, visto come si era messa la partita, la squadra di Gilardino non è riuscita a regalare a una gioia - completa - alla sua ex Fiorentina.

Il Genoa, infatti, dopo essere passato in vantaggio nella ripresa con Morten Frendrup è stato raggiunto al minuto 90' da Cyril Ngonge, il neo acquisto del Napoli, soffiato proprio alla Viola. Con questo 1-1, i partenopei restano dietro alla Fiorentina, di un punto, ma anche con una gara da recuperare.

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Inter 63 *, Juventus 53, Milan 52, Atalanta 42 *, Bologna 42, Roma 38, Lazio 37 , Fiorentina 37, Torino* 36, Napoli* 36, Monza 30, Genoa 30, Lecce 24, Frosinone 23, Udinese 23, Empoli 21, Sassuolo* 20, Verona 19, Cagliari 18, Salernitana 13. (*= una partita da recuperare).