Il diktat di Palladino: Datemi al più presto un centrocampista. Virata su Thorstvedt

Il diktat di Palladino in questo momento sul mercato è uno: serve al più presto un centrocampista per riempire parzialmente la voragine lasciata alla Fiorentina da Castrovilli, Bonaventura, Duncan, Lopez e Arthur.

Quattro pedine

Per sostituire queste pedine, dando per assodata l'integrazione in rosa di Bianco, al rientro dal prestito alla Reggiana, serviranno almeno altri tre-quattro interpreti del centrocampo.

Virata su Thorstvedt

E secondo il Corriere dello Sport-Stadio, c'è stata una virata del club viola in queste ore verso Kristian Thorstvedt del Sassuolo, che contro la Fiorentina ha segnato il sesto e ultimo gol della sua ultima stagione. Sorpasso dunque sull'altro obiettivo forte per la mediana, Aster Vranckx del Wolfsburg, soprattutto per un fattore di costi e di tempo.