Prosegue l'intervento dell'ex calciatore della Fiorentina Borja Valero a Radio Serie A. Lo spagnolo torna sul suo rapporto speciale con la città: “Quando sono tornato alla Fiorentina dall'Inter, ho capito che Firenze è il posto giusto per trascorrerci la vita. Mi sono reso conto di avere tanti amici e di esser stato bene fin dal primo giorno, assieme alla mia famiglia. Mia figlia è nata qui, tra l'altro. Sindaco per davvero? Non credo si possa fare, mi fa piacere il soprannome".

Infine, un accenno al passato da calciatore in viola: “Il miglior allenatore che abbia mai avuto? Paulo Sousa. Estremamente coinvolgente, ha anche un gruppo di lavoro molto preparato. Forse il carattere non gli ha permesso di fare carriera, ma ce ne sono pochi bravi quanto lui dal punto di vista umano e tecnico-tattico”.