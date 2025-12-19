Problemi sulla sinistra verso la Fiorentina. Ma Runjaic ha pochi dubbi e si appoggia alle sue certezze, tra cui l'ex Zaniolo
Nel momento sportivamente drammatico della Fiorentina, ormai ogni fine settimana sta diventando l'ultima spiaggia per cominciare un'ipotetica corsa salvezza invece mai iniziata. Domenica sarà la volta dell'Udinese al Franchi.
Come arriva l'Udinese a Firenze?
I bianconeri attraversano un buon momento di forma, specialmente dopo il successo contro il Napoli campione d'Italia in carica. Mister Kosta Runjaic, ottimista e positivo in conferenza stampa, deve risolvere ancora una volta qualche problema sulla catena di sinistra, dove sta recuperando Hassane Kamara ma senza la certezza di partire dal primo minuto. Dovrebbe essere riconfermato Bertola, che di ruolo fa il centrale difensivo.
Runjaic si affida alle certezze. E a uno Zaniolo rinato
Per il resto, pochi dubbi per l'Udinese che scenderà in campo a Firenze. Si riparte dalle certezze, come il terzetto di difesa Kabasele-Solet-Kristensen e Keinan Davis in attacco, affiancato dall'ex Fiorentina Nicolò Zaniolo, completamente rinato in bianconero. Lo riporta Tuttomercatoweb.com.