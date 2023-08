La Porta: "Demme profilo ideale per la Fiorentina. La squadra può lottare per il quarto posto, se Italiano fosse meno integralista..."

In merito alla Fiorentina e all'avvicinamento all'inizio del campionato, l'agente FIFA Massimo La Porta è intervenuto a SpaceViola: “Genoa-Fiorentina sarà senza dubbio una delle partite più interessanti della prima giornata. Bella la sfida Retegui-Beltran: l'impatto del primo è stato straordinario, ma anche l'acquisto della Viola è un ottimo prospetto. Non mi dispiacciono affatto i rossoblù, ma al tempo stesso della Fiorentina apprezzo il reparto offensivo”.

Sul centrocampo viola: “Si è parlato di Medina, ma è più trequartista. Lo Celso mi fa impazzire, però non è ciò che serve alla Fiorentina. Un profilo ideale sarebbe Diego Demme del Napoli, ottimo per integrarsi in un centrocampo a tre. Infantino? Ha qualità e ottimo senso del gol, è un buon giocatore e ho fiducia in lui. Se recupera Arthur, comunque, la Viola imbastisce un gran centrocampo”.

Sulla prossima stagione: “Se Italiano fosse meno integralista, potrebbe giocarsi il quarto posto. Deve risolvere i problemi in difesa e in fase realizzativa. Ma la Fiorentina può essere competitiva, anche perché le romane possono vacillare”.