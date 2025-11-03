E ora Sarri inizia a scorgere l'Europa, Cagliari KO. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A
La Lazio vince e sale a quota 15 punti, all'ottavo posto e a ridosso della zona europea.
Sarri vede l'Europa
Il posticipo della decima giornata di Serie A sorride ai biancocelesti, che in casa centrano il sesto risultato utile consecutivo e mantengono inviolata la porta per la quarta partita consecutiva: 2-0 il risultato finale contro il Cagliari, a sbloccare il match è il primo centro in questa Serie A di Gustav Isaksen, che al 65', servito da Guendouzi, con un mancino a giro batte Caprile, raddoppio che arriva in pieno recupero con Mattia Zaccagni.
Successo per la squadra di Sarri, mentre continua la caduta libera dei sardi, tre punti nelle ultime sei in Serie A.
Fiorentina ultima
La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Napoli 22, Inter 21, Roma 21, Milan 21, Bologna 18, Juventus 18, Como 17, Udinese 15, Lazio 15, Cremonese 14, Atalanta 13, Sassuolo 13, Torino 13, Cagliari 9, Lecce 9, Parma 7, Pisa 6, Genoa 6, Verona 5, Fiorentina 4.