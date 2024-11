Palladino secondo in Serie A ma nono nella classifica degli stipendi degli allenatori. Mentre l'ex Italiano...

Calcio e Finanza oggi fa il punto sugli stipendi degli allenatori in Serie A, campionato comandato attualmente dal Napoli ma dove c'è Raffaele Palladino al secondo posto. Arrivato per sostituire il partente Italiano, Palladino percepisce 1,6 milioni di euro dalla Fiorentina, il che lo piazza al 9° posto dei tecnici più pagati in Italia.

E l'ex Italiano?

Al primo posto si legge il nome di Conte con i suoi 6,5 milioni dal Napoli di De Laurentiis, seguito da Inzaghi e Thiago Motta. Peculiare a questo punto la situazione della Roma, che si ritrova a dover pagare gli ingaggi di De Rossi (3,5 milioni) e Ivan Juric (2 milioni!!), avendoli esonerati entrambi. A breve i Friedkin potrebbero avere un terzo allenatore a libro paga in questa singola stagione. Infine c'è anche l'ex Vincenzo Italiano, che con i suoi 2,1 milioni netti annui percepisce una cifra considerevole da un club come il Bologna.