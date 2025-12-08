Galli: "Serve un dirigente forte come Galliani o Sabatini che sappia mettere in riga il gruppo"

Il ricorso all'uomo forte è uno dei punti cardini del pensiero dell'ex portiere e dirigente della Fiorentina, Giovanni Galli. Alla ricerca di soluzioni per la crisi, lo stesso Galli ritiene indispensabile che vi sia una figura di riferimento all'interno del club.

“Serve un dirigente forte”

“Alla Fiorentina serve un dirigente forte che sappia mettere in riga il gruppo - ha detto al Corriere dello Sera - Uno come Galliani, come era prima Moggi o come Sabatini”.

“Un uomo che sappia dialogare con lo spogliatoio”

E anche: “È necessario un uomo di personalità che sappia dialogare con lo spogliatoio e l’allenatore. Però voglio aggiungere una cosa: la società avrà le sue colpe, ma non bisogna dimenticare che era strutturata così anche l’anno scorso quando è arrivata sesta. Ora l’assenza inevitabile del presidente Commisso si fa sentire e c’è un’emergenza da fronteggiare”.