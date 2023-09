Arrivano ottime notizie per un ex giocatore della Fiorentina. Trattasi di Salvatore Sirigu, infortunatosi nella scorsa stagione poco dopo il suo arrivo dal Napoli nella sessione invernale di mercato. Ora il portiere è pronto a cominciare una nuova avventura in Francia, che solo adesso può considerarsi definitiva.

Sirigu infatti era approdato al Nizza già nei giorni scorsi, ma soltanto oggi il club francese ha ufficializzato il suo ingaggio. “Per due settimane - si legge sui canali ufficiali dei rossoneri - Salvatore ci ha mostrato la sua umiltà, il suo senso del gruppo e la sua determinazione nell'unirsi alla nostra squadra. Si è ripreso bene dall'infortunio e quindi occuperà il ruolo di numero 12, per portare la sua esperienza e supportare gli altri portiere Bulka e Boulhendi”.